Inspeção veicular ambiental para final 1 termina amanhã

A dono do carro deverá agendar a vistoria antes de se dirigir a um centro de inspeção. Para isso, é necessário ter em mãos o número do Renavam para a emissão da guia para o pagamento da tarifa. O agendamento, bem como a emissão da guia de pagamento, está disponível no site da Controlar (www.controlar.com.br).

Após aguardar um prazo de até 72 horas, o proprietário deverá ligar para (11) 3545-6868 ou entrar novamente no site, e escolher o melhor local, dia e horário para realizar a inspeção. A vistoria pode ser feita de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h. Os locais para inspeção estão disponíveis no site da Controlar.

A inspeção veicular ambiental deve ser feita anualmente, de acordo com o final da placa de cada veículo. O proprietário tem um período de até 90 dias antes da data limite do licenciamento para realizar a inspeção. O agendamento pode ser feito com 120 dias de antecedência.

Os proprietários de veículos reprovados terão 30 dias para fazer a manutenção em oficina mecânica de sua confiança, agendar e fazer uma nova inspeção, sem que seja cobrada nova tarifa. Os proprietários de veículos com placas de final 2 e 3 já podem realizar a inspeção. O agendamento para os carros de placas final 4 teve início dia 1º de abril e a inspeção começa em 03 de maio.