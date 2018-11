Inspeção veicular para final 2 termina amanhã em SP Termina amanhã em São Paulo o prazo para a inspeção veicular ambiental em veículos com placas final 2. O proprietário que perder o prazo poderá realizar a inspeção depois, mas ficará com o licenciamento bloqueado até receber o selo de aprovação. Os veículos com placas de finais 3 e 4 têm até 30 de junho e 30 de julho, respectivamente, para passar pela vistoria. A inspeção para os veículos de placas finais 5 e 6 começa na próxima quarta-feira, e o agendamento para placa final 7 tem início na quinta-feira.