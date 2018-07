Inspeção veicular reprova 25% das motos na 1ª semana Uma em cada quatro motos foi reprovada ao final da primeira semana de inspeção veicular ambiental, que começou na segunda-feira. Entre os carros, no mesmo período, a reprovação foi de apenas 2,44%, de acordo com o balanço semanal divulgado pela Controlar, empresa responsável pelo programa. De segunda a sexta-feira, foram feitas 3.206 inspeções dos 3.346 carros e motos que haviam sido agendados para o teste, o que representa 4% de ausências. Levando em conta todas motos, carros e demais veículos leves do ciclo otto (movidos a gás natural, gasolina e álcool), foram 168 reprovações, ou 5,24% do total vistoriado. Em 2009, estão obrigados a realizar a inspeção ambiental cerca de 2,6 milhões de veículos registrados na capital, entre os quais 1,5 milhão de carros fabricados a partir de 2003, 770 mil motos e 317 mil veículos movidos a diesel. Em 2008, só veículos a diesel passaram pelo teste. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.