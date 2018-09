Inspetor da PRF é baleado em emboscada na Bahia

De acordo com o relato de Correia aos colegas, seu carro foi interceptado por um veículo preto na saída de um viaduto. Os ocupantes do automóvel teriam descido e anunciado um assalto. O policial reagiu, dando início uma troca de tiros. De acordo com ele, um dos criminosos também ficou ferido, mas conseguiu fugir com o grupo.

O veículo usado pelos bandidos foi localizado no fim da manhã em uma estrada vicinal na região onde aconteceu o tiroteio. A Polícia Federal (PF) investiga o caso e não descarta a hipótese de crime de mando.