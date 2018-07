Inspirados Meninos da Vila: 6 a 3

AFINADOS - André, Neymar, Robinho e Ganso comemoram com Wesley o primeiro dos seis gols em mais uma noite de show do time, desta vez na Vila Belmiro

Uma noite de futebol alegre e bem servido de gols, como na época dourada do Santos, marcou ontem o retorno de Robinho à Vila Belmiro. Em casa, fez dois - o segundo, um golaço, por cobertura - e formou ataque endiabrado ao lado dos garotos Neymar, Paulo Henrique, André e Wesley na goleada por 6 a 3 sobre o Bragantino. De quebra, o time abriu quatro pontos na liderança do Paulista.

Para o delírio dos cerca de 11 mil que foram à Vila para prestigiar o show, Robinho entrou em campo com a braçadeira de capitão e acompanhado do filho, Júnior.

Durante a execução do Hino Nacional, imagens de Pelé, Pepe e outros antigos craques no telão se misturavam às do camisa 7. O clima de nostalgia parece ter inspirado o time, que jogou um futebol à moda antiga.

A chuva de gols começou aos 24, com Wesley, em forte chute de fora da área. Quatro minutos depois, Robinho brilhou pela primeira vez, ao completar cruzamento, livre, na pequena área. Aos 41, o craque tocou na entrada da área para André ampliar.

Com três gols, o Santos foi para o vestiário sob aplausos. "Nosso time está jogando bem. Se tiver humildade e sair para a frente, dá para fazer mais", disse Robinho.

Com menos de dois minutos, o Santos mostrou mesmo que queria mais. André aproveitou rebote e marcou o quarto. Aos 12, em cobrança rápida de falta, Robinho arrancou do meio campo para mostrar sua condição de jogador diferenciado. Com um toquinho com a ponta do pé, o craque encobriu o goleiro para marcar um lindo gol.

Saiu ovacionado aos 31, entregou a braçadeira a Edu Dracena. Robinho, porém, está quase fora do clássico com o Corinthians, dia 28. Ele vai se apresentar à seleção no dia 27 para o amistoso com a Irlanda, dia 2, em Londres.

Segundo colocado, o Botafogo perdeu a chance de encostar no líder, ao empatar por 1 a 1 com o Mirassol.