INSS começa na semana que vem a contratar médicos As contratações de médicos terceirizados para substituir servidores em greve vão começar na próxima semana, segundo informou hoje o ministro da Previdência, Carlos Eduardo Gabas. "O presidente do INSS (Valdir Simão) está estabelecendo as regras de contratação", afirmou. Ele não soube dizer, no entanto, qual o total de pessoas a serem contratadas. "A Justiça mandou que se fizesse imediatamente (a contratação). Não se sabe quantos serão. Em alguns locais do País nem haverá contratação."