INSS tem 41 agências fechadas em todo o País O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) afirmou que 41 agências estão fechadas em todo o País, de um total de 1.501, por motivos relacionados ao Dia Nacional de Lutas, de acordo com informações coletadas até 10 horas desta quinta-feira. Dessas, 22 agências estão com as portas fechadas por dificuldade de locomoção dos funcionários públicos. Nas outras 19, houve adesão de funcionários à paralisação convocada pelas centrais sindicais. O Estado com mais sucursais fechadas é Pernambuco, com 11 locais sem atendimento.