Instabilidades continuam em São Paulo nesta quinta

Entre a tarde e a noite, retornam as condições para a ocorrência de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte sobre a Capital e cidades vizinhas da Grande São Paulo. Em virtude do elevado acumulado de chuvas nos últimos dias e do solo encharcado, continua o alerta para o risco de transbordamento de córregos e rios, bem como deslizamentos de terra e formação de alagamentos.

A instabilidade atmosférica continua nos próximos dias em função da permanência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre o Estado. As chuvas mais fortes continuam se concentrando entre a tarde e a noite na forma de pancadas, alternadas com períodos de melhoria. As temperaturas se elevam um pouco mais nos próximos dias e a máxima ultrapassa os 28ºC no final de semana.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), neste mês de janeiro já choveu em média, até a meia-noite do dia 18, cerca de 146,5mm. Isto representa 61,3% do esperado para o mês, que é de 239,0mm. Desde o início do mês foram registrados 14 dias com chuva e somente entre os dias 15 e 18 o acumulado médio na Capital foi de 77,4mm, que corresponde a 32,4% do esperado.