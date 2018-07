Instagram lança serviço privado de compartilhamento de fotos

O novo recurso Instagram Direct permite aos usuários enviar uma foto ou vídeo para uma única pessoa ou até 15 pessoas, e conversas de texto em tempo real.

O Instagram diz ter mais de 150 milhões de usuários mensais que compartilharam 16 bilhões de fotos no serviço. Até o momento, as fotos podiam ser compartilhadas apenas publicamente e vistas por qualquer usuário do serviço.

O Facebook Inc, maior rede social do mundo, comprou o Instagram por 1 bilhão de dólares em 2012.

As novas características vêm à medida que Facebook e Instagram enfrentam crescente competição de novos serviços móveis de mensagens, como WhatsApp e Snapchat. Em outubro, o Facebook disse que estava vendo um declínio no uso diário por jovens adolescentes nos Estados Unidos, embora o uso por adolescentes em geral estivesse estável.

(Por Jennifer Saba e Alexei Oreskovic)