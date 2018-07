Instagram pede que corte descarte processo sobre termos de serviço

O processo foi registrado em San Francisco em dezembro por um usuário do Instagram que alegou quebra de contrato e outras acusações contra o serviço.

O Instagram implementou no ano passado mudanças em sua política que atiçaram usuários que temem que o aplicativo possa usar suas fotos sem compensação.

No documento publicado nesta quarta-feira, o Instagram argumenta que a queixosa, Lucy Funes, não tem direito de processá-lo porque ela podia ter deletado sua conta no Instagram antes de as mudanças nos termos de serviço passassem a valer.

As alterações nos termos de serviço foram anunciados pela primeira vez em 17 de dezembro e mudadas alguns dias mais tarde após amplas queixas de usuários.

Lucy processou a companhia em 21 de dezembro, quase um mês antes das alterações terem efeito em 19 de janeiro, dizem os documentos.

Ela continuou a usar sua conta após esse dia, de acordo com o documento do Instagram.

O Instagram também disputou a alegação de Lucy de que os novos termos exigem que ela transfira direitos de suas fotos para a empresa.

Tanto os antigos quanto os novos termos "enfatizam que (o usuário) controla o conteúdo que publica por meio do serviço do Instagram", disse o documento.