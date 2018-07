Instalação de dispositivo antifurto fica para fevereiro

Motocicletas têm prazos diferentes: 15% em fevereiro, 50% em agosto e 100% em dezembro. Caminhões, ônibus e até tratores também deverão receber o item. O texto da resolução foi alterado em alguns trechos. O primeiro parágrafo do artigo 1º previa que o sistema deveria possibilitar bloqueio e rastreamento do veículo. Esse foi um dos tópicos anulados por liminar pela Justiça Federal em abril, o que determinou as alterações.

Pelo novo texto, o sistema poderá fazer apenas o bloqueio, local ou remoto. A habilitação da localização, que segundo o Ministério Público (MP) fere a Constituição, passa a ser de responsabilidade do proprietário. A obrigatoriedade de equipar os veículos com dispositivo antifurto que permita o bloqueio e o rastreamento do veículo consta da Resolução nº 245 e foi aprovada pelo Contran, em 2007. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.