Instalação de UPP na Maré é adiada Em mais um recuo do governo do Estado do Rio, a instalação de uma Unidade de Polícia Pacificadora no Complexo da Maré foi adiada. Nesta quarta-feira, 07, o coronel José Luís Castro Menezes afirmou que não há previsão de ocupação policial e disse que ainda será necessário formar os policiais que vão atuar no complexo, que reúne 16 favelas. A UPP da Maré havia sido anunciada pelo próprio governador, Sérgio Cabral, no início do mês passado, como a próxima a ser instalada no Estado. Ele havia feito o anúncio ao comentar operação policial que terminou com a morte de dez pessoas na favela Nova Holanda.