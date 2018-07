Instalador de TV é acusado de molestar crianças em SP

De acordo com o relato da menina mais velha, o homem de 30 anos levantou a coberta e praticou violência sexual contra as meninas. Numa distração do homem, a menina correu para fora do quarto e relatou o ocorrido à tia. À dona da casa, o homem negou o ocorrido. Ele e seu colega, que estava em outro ponto do imóvel, foram embora. Assim que o pai de uma das garotas soube do ocorrido, foi atrás do agressor no escritório da empresa e o agrediu. Ele teve o pé fraturado.

Policiais militares levaram a vítima ao pronto-socorro da Santa Casa. O instalador permanecia internado na manhã de hoje e, assim que tiver alta, será preso. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável. As crianças foram submetidas a exames, mas os laudos só devem ficar prontos hoje. A mãe do acusado disse que o filho é inocente. Ela registrou queixa contra o pai da vítima por lesões corporais.