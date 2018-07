Instituição católica premia desempenho

Segundo ele, o colégio é "puxado" e estimula a competitividade entre os alunos. Aqueles que têm média geral maior que 8 e todas as notas acima de 7 recebem "plaquinhas de reconhecimento" e até premiação - como obras literárias cobradas em vestibulares. Felipe já ganhou uma vez, quando estava no 1.º ano. "No fim das contas, não faz diferença. Pelo menos a escola não é do tipo que separa turmas", diz ele, que vai tentar Engenharia na USP e Administração no Insper e na FGV. "O que acho mais chato é a rigidez, não em relação ao ensino, mas à convivência na escola."