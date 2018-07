Instituição é investigada Não é a primeira vez que o Banco do Vaticano é envolvido em escândalos. Em 1982, o então banqueiro Roberto Calvi, com ampla relação com o Vaticano, foi encontrado enforcado numa ponte de Londres. Em 2010, juízes de Roma congelaram 23 milhões que o banco mantinha em contas na Itália. O dinheiro acabou sendo liberado, mas a investigação por lavagem de dinheiro continua.