Instituição faz 60 anos como universidade Fundado em 1870 para ser uma escola de educação infantil, o Mackenzie já oferecia cursos de graduação no fim do século 19 - a Escola de Engenharia data de 1896. Mas o status de universidade só foi obtido em 1952, por meio de decreto do governo federal. Hoje, dia 16 de abril, a instituição comemora sua "certidão de nascimento" e os 60 anos da posse do primeiro reitor.