Instituição propôs ao MEC banco de questões públicas

Para Simonsen, outra vantagem do banco aberto é permitir que alunos da rede pública saibam exatamente qual seu grau de preparação para prestar o Enem - e a qualidade do ensino que recebem. Para ele, é "perfeitamente legítimo" que escolas usem o banco para melhorar a performance dos estudantes. "Isso reforça o papel do Enem como sinalizador do que se pretende para o ensino médio."

Quanto à qualidade, Simonsen acredita que as avaliações atuais são um instrumento desenhado mais para uso de governos do que das famílias. "Nosso banco será um instrumento para a cobrança de melhorias no ensino."