Instituições dizem não ter informações sobre os problemas

O Centro Universitário de Volta Redonda informou que cumpriu todas demandas do MEC e aguarda o parecer para apresentar defesa. A Faculdade de Medicina do Planalto Central também disse que "tomou as providências necessárias" e se pôs à disposição do MEC. A Universidade Severino Sombra e a Universidade de Marília só se pronunciarão após receberem o relatório.

Para a Universidade de Ribeirão Preto, a decisão do MEC é apenas um "procedimento regular". "A Unaerp confia plenamente que o resultado final do processo será a confirmação da qualidade de seu curso", disse, em nota.