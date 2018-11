Instituições oferecem bolsas a jovens cientistas A Rede Interamericana de Academias de Ciências (Ianas) e as Academias Nacionais dos Estados Unidos estão oferecendo uma bolsa a cientistas e engenheiros. O objetivo é passar dois meses em laboratórios de ponta dos Estados Unidos, fortalecendo assim a cooperação entre pesquisadores e instituições americanas. No total, são 20 bolsas - cada país da América Latina e Caribe pode indicar até cinco pessoas. As inscrições vão até 15 de agosto e a preferência será dada aos pesquisadores em início de carreira. Mais informações: Www.Abc.Org.Br.