Instituições passam por 3 tipos de prova

Atualmente, todos os cursos superiores do País passam por pelo menos três tipos de avaliação, conduzidas pelo Inep, órgão do Ministério da Educação (MEC). A primeira delas ocorre no momento da abertura do curso, ou seja, uma instituição precisa comprovar que tem propostas didático-pedagógicas, corpo docente qualificado e instalações físicas adequadas para oferecer uma graduação.

Quando ela consegue essa autorização, o passo seguinte é obter o reconhecimento. No momento em que a primeira turma está na metade do curso, é feita uma segunda avaliação para verificar se foi cumprido o projeto apresentado para autorização. Uma equipe de avaliadores passa dois dias analisando a documentação e as explicações apresentadas ao ministério.

O terceiro processo é a renovação desse reconhecimento. Esta parte é feita dentro do ciclo do Sinaes, um processo que ocorre a cada três anos e do qual faz parte o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), o antigo Provão. O Enade é aplicado aos estudantes que começam o curso e aos que terminam; com base nesses resultados é possível saber quanto a instituição agregou de conhecimento ao aluno. Além disso, outros fatores entram nesse ciclo, como infraestrutura e corpo docente.

Com esses dados, é calculado o Conceito Preliminar do Curso (CPC), que vai de 1 a 5 - instituições que tiverem conceito preliminar 1 ou 2 são então avaliadas in loco por uma comissão de especialistas.