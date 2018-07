Instituições públicas lideram exame da OAB A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou ontem a lista das instituições com maior porcentual de alunos de Direito aprovados no 6.º Exame de Ordem Unificado. Das 20 instituições que mais aprovaram, 19 delas são públicas. A única particular da lista é a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (FGV-RJ), que ficou na décima colocação.