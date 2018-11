Instituto Adolfo Lutz inicia hoje testes de gripe suína O Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, começou hoje a testar os casos suspeitos e em monitoramento para gripe suína - chamada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de influenza A (H1N1). No Estado, 54 amostras foram recebidas desde o início do surto, das quais 42 já foram descartadas como casos suspeitos. As outras 12 serão testadas.