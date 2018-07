Instituto Akatu incentiva piquenique Hoje é o Dia do Consumo Consciente. Mas o Instituto Akatu convida a todos para celebrar amanhã com um piquenique, já que domingo é o dia preferido para reunir família e amigos. Em SP, o encontro será na área coberta da antiga serralheria do Parque do Ibirapuera, a partir das 11 horas. "É um momento para lembrar que consumo consciente significa, sobretudo, mais qualidade de vida. Consumir de uma maneira em que bens, marcas e serviços deixem de ser um fim em nossas vidas", diz Camila Melo, do Instituto Akatu. Haverá feira de trocas de livros, CDs e brinquedos. / JOSÉ MARIA TOMAZELA e AFRA BALAZINA, com REUTERS