Instituto Butantã testará vacina contra dengue em 2009 A explosão recente de casos de dengue no Brasil fez o Instituto Butantã acelerar os ensaios para a primeira vacina mundial contra a doença. Ontem, o presidente do Butantã, Isaías Raw, garantiu que os testes em humanos da imunização começam no ano que vem e que as doses devem estar prontas para serem aplicadas na população já em 2010. O Brasil fechou 2007 com 559,9 mil casos, o Estado de São Paulo com 82 mil e o município com 2,8 mil, todos os números recordes. No início de 2008, mais uma situação de epidemia foi enfrentada pelo vizinho Rio: 109 mortes confirmadas e quase 150 mil registros, o que mobilizou os pesquisadores do Butantã. Segundo Raw, até o final desta semana, as reuniões entre o instituto e os parceiros internacionais vão definir em quais locais a vacina será testada em humanos. ?O cenário ideal é que os ensaios clínicos sejam feitos no Brasil, mas também em outro país que tenha o histórico de dengue. Isso porque por aqui não há circulação do vírus tipo 4, por exemplo, e, além disso, existem outras nações que já possuem um embasamento teórico sobre a dengue, mais avançado do que os dados brasileiros?, explicou o presidente do instituto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.