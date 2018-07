Instituto de Israel oferece bolsas para curso em julho O grupo Amigos do Instituto Weizmann do Brasil lançou um concurso que premiará seis estudantes brasileiros com uma viagem para participar do International Summer Science Institute, curso realizado durante o mês de julho no Instituto Weizmann, em Rehovot (Israel). Os participantes terão à sua disposição modernos laboratórios nas áreas de bioquímica, matemática, ciência da computação e física. Após três semanas de trabalho na sede do instituto, o grupo irá para o deserto para estudos de biologia, geografia e história.