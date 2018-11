Instituto denuncia ao Ibama venda de pingüins na BA O Instituto Mamíferos Aquáticos (IMA) fez hoje a primeira denúncia formal de venda de pingüins na Bahia ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Os animais, da espécie pingüim-de-magalhães, seriam vendidos por moradores das Praias da Ribeira e da Boa Viagem, em Salvador. As aves são provenientes da Patagônia argentina e, por motivos ainda desconhecidos, saíram da rota migratória natural - que chega ao litoral de Santa Catarina - e começaram a aparecer no mar do Nordeste no meio do mês.Segundo a coordenadora do IMA, Sheila Serra, a formalização da acusação tem como objetivo levar o Ibama a investigar as suspeitas, ainda não-confirmadas. De acordo com o Ibama, uma equipe deve ser enviada aos locais onde a venda seria feita para investigações a partir de sexta-feira. O presidente da Sociedade de Pesquisa e Preservação dos Mamíferos Marinhos (Mama) - organização que tem feito o monitoramento das aves marinhas no Nordeste -, Luciano Wagner Reis, afirma que mais de 200 animais chegaram à costa da Bahia, 128 apenas na capital baiana, desde o início do mês. Outros dois casos foram identificados pelo projeto no Nordeste, um em Sergipe e um em Alagoas. Reis confirma ter recebido "dezenas" de informações sobre a venda dos bichos, mas afirma que "apenas um ou dois casos" poderiam ser reais, segundo a equipe dele.