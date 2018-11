Instituto do Câncer é considerado o melhor

O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) foi apontado como o melhor hospital público do Estado na Pesquisa de Satisfação dos Usuários do SUS. O levantamento - conhecido como "Provão do SUS" - foi parcialmente divulgado ontem pelo governador Geraldo Alckmin.

A reportagem tentou obter o ranking completo dos hospitais, mas, como nos anos anteriores, a Secretaria de Estado da Saúde passou apenas a lista dos primeiros colocados. O relatório com a avaliação dos usuários em relação a itens como tempo de espera para internação, satisfação com o atendimento prestado por médicos e enfermeiros e qualidade das instalações também não foi divulgado.

Responderam à pesquisa 204,4 mil pacientes atendidos entre julho e dezembro de 2010 em 630 hospitais e centros de saúde do Estado. Os usuários receberam formulários e puderam encaminhar suas respostas por carta, internet e telefone. O Icesp obteve nota 9,65. O segundo colocado foi o Hospital Estadual de Américo Brasiliense, com 9,62, e em terceiro está o Hospital do Câncer de Barretos, com 9,60.

Segundo dados da secretaria, a média obtida pelos hospitais públicos foi 8,86 - maior que a registrada em 2010: 8,65.

As maternidades subiram na avaliação, passando de 7,79 para 7,98. Segundo a pasta, 84,1% das pacientes avaliaram como excelente ou boa a equipe de médicos e enfermeiros e 83,6% aprovaram a estrutura de quartos, enfermarias e UTIs.

Parto sem anestesia. No entanto, o relatório do ano passado aponta que apenas 24% das grávidas atendidas na rede pública tiveram acesso a anestesia durante o trabalho de parto. Para 14% das mulheres, o único método disponível para aliviar a dor foi um banho morno. Os dados foram divulgados pelo UOL.

O relatório de 2010 também mostra que cerca de 30% dos entrevistados disseram que demora até seis meses para fazer um procedimento de alta complexidade, como quimioterapia, hemodiálise ou cateterismo.