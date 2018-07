Instituto erra nome de cidade chinesa em lista dos mais poluídos O instituto norte-americano que divulgou na quarta-feira a lista dos lugares mais poluídos do mundo aparentemente confundiu a cidade chinesa de Tianjin, de 10 milhões de habitantes, com a cidade portuária de Tianying, notória pelo processamento de chumbo, que fica no leste do país. A metrópole chinesa de Tianjin foi alvo de atenção mundial ao aparecer na lista do Instituto Blacksmith, com sede em Nova York, como um dos lugares mais poluídos do mundo, devido ao processamento de chumbo. Uma legenda no site do instituto dizia que "Tianjin tem as principais base de produção de chumbo da China, contribuindo para a contaminação pelo chumbo e vários transtornos e doenças em crianças". O próprio anúncio do instituto referia-se a "Tianjin, na província de Anhui", ressaltando que 140 mil pessoas eram afetadas pela poluição. O Instituto Blacksmith divulgou uma correção oficial na quinta-feira, dizendo que se trata de Tianying, a 750 quilômetros de Tianjin. Apesar do erro, a cidade de Tianjin não estava se esforçando muito para esclarecer as coisas. Os telefonemas para o gabinete do porta-voz da cidade não estavam sendo atendidos nesta quinta-feira. Cerca de 460 mil chineses morrem prematuramente por ano devido à poluição ambiental, estima o Banco Mundial. O país já prometeu cortar os poluentes industriais em 10 por cento entre 2006 e 2010, mas no ano passado não conseguiu atingir a meta anual. Embora não faça parte da lista dos dez mais, Tianjin também tem uma poluição razoável. Linfen, na província de Shanxi, outra integrante do ranking, certamente possui um dos piores ares do planeta para se respirar. O processamento de chumbo é comum em cidades menores, mais para o interior da China, que é mais pobre. Tianying afirma estar promovendo a limpeza ambiental. Mas uma reportagem da agência oficial Xinhua em 2006 disse que Jieshou, que engloba Tianying, continua processando 160 mil toneladas de chumbo por ano, a maioria de pilhas usadas. Dos lugares mais poluídos, apenas um ficava na América Latina: La Oroya, no Peru, uma região de mineração com contaminação por metais pesados. (Reportagem adicional de Timothy Gardner em Nova York)