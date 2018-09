Instituto pede que PF investigue incêndios em seis áreas

O ofício enviado à PF solicita a investigação sobre as causas dos incêndios na Floresta Nacional de Brasília (Flona), no Parque Nacional do Itatiaia, região serrana do Rio de Janeiro, no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, no Parque Nacional da Serra do Cipó e no Parque Nacional da Serra da Canastra, ambos em Minas Gerais. Também foi pedida investigação no Parque Nacional dos Cantos Amazônicos, no sudoeste do Amazonas e extremo nordeste de Rondônia.

O incêndio na Flona de Brasília começou na madrugada da última quinta-feira. A primeira avaliação é de que cerca de 70% dos 9,3 mil hectares da unidade já foram queimados. O ar seco e a fumaça dos incêndios levou o Aeroporto Internacional de Brasília a funcionar por instrumentos na sexta-feira passada. As aulas das escolas próxims ao aeroporto também precisaram ser suspensas.