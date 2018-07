Instituto revê nº de mortos em Santa Maria para 234

"Nós não tínhamos computador, cabo, nada. Tudo foi feito manualmente. Nós contamos 234 corpos e fizemos a identificação de todos, mas em algum momento do processo esses três nomes não entraram na lista oficial", explicou a chefe da Regional de Santa Maria do Instituto Geral de Perícias (IGP) do Rio Grande do Sul, Maria Ângela Zucchetto.

A estrutura de reconhecimento das vítimas foi montada às pressas no Centro Desportivo Municipal da cidade. Segundo o IGP, mesmo sem a inclusão na lista, os corpos das vítimas foram entregues às famílias.

Os nomes que ficaram de fora da contagem ainda não foram divulgados. A lista do IGP foi encaminhada para Porto Alegre, onde uma perita irá comparar com a lista oficial de 231 nomes para identificar quem está faltando e investigar porque esses três ficaram fora da contagem. As informações são da Agência Brasil.