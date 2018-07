Instituto surgiu como local de isolamento

Em 1880, quando foi fundado com o nome de Hospital dos Variolosos, sua atuação era irregular, funcionando apenas em momentos de epidemias.

Em 1894, o local passou a se chamar Hospital do Isolamento - abrigava portadores de tuberculose, malária, peste bubônica, febre tifoide e outras moléstias infecciosas, que matavam milhares de moradores todos os anos.

Para isso, escolheu-se um local distante dos aglomerados populacionais: a antiga estrada do Araçá, hoje conhecida como Avenida Dr. Arnaldo. Na época, médicos e cuidadores chegavam a morar no local, também isolados do resto da cidade.

Experimento. Em 1898, Emílio Marcondes Ribas, nascido em Pindamonhangaba mas com formação médica no Rio, foi nomeado diretor geral do Serviço Sanitário. Com espírito combativo, ia a campo para tentar debelar as moléstias infecciosas.

Acompanhado de Adolfo Lutz e Oscar Moreira, chegou a deixar-se picar por mosquitos que sabidamente tinham contaminado pacientes.

Tudo para provar que a febre amarela não era transmitida pelo contato entre pessoas doentes. O experimento ocorreu em 1903 e, três décadas depois, o local foi rebatizado com seu nome.

Até o início do século 20, o local foi uma das poucas instituições públicas de assistência à saúde em São Paulo.

Com o tempo, além de assistência médica, o local passou a conduzir pesquisas sobre doenças infecciosas e formar jovens médicos para outros hospitais e instituições. Em 1991, a unidade virou instituto.