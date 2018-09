Institutos divulgam últimas pesquisas antes da eleição

O Ibope e o Datafolha divulgaram neste sábado as últimas pesquisas de intenção de voto para o segundo turno das eleições presidenciais.

No Ibope, a candidata do PT, Dilma Rousseff, tem 52% dos votos totais, contra 40% de José Serra, do PSDB.

Votos brancos e nulos somam 5%, e indecisos, 3%,

Considerando somente os votos válidos, Dilma teria 56%, e Serra, 44%.

No Datafolha, a petista tem 51% dos votos totais, contra 41% de Serra. Brancos e nulos são 4%, mesmo número dos indecisos.

Nos votos válidos, a vantagem da petista também é de dez pontos percentuais (55% a 45%).

Ambas as pesquisas têm margem de erro de dois pontos percentuais.

O Ibope ouviu 3.010 eleitores neste sábado. A pesquisa está registrada com o número 37.917/2010 e foi encomendada pelo jornal O Estado de São Paulo e pela TV Globo.

O Datafolha fez 6.554 entrevistas entre a última sexta-feira e hoje. O número de registro do levantamento, encomendado pela Folha de São Paulo e pela TV Globo, é 37.903/2010.

Também neste sábado foram divulgadas as últimas pesquisas CNT/Sensus e Vox Populi, ambas com resultados quase idênticos.

Na CNT/Sensus, Dilma tem 57,2% dos votos válidos, contra 42,8% de Serra.

Na Vox Populi, a petista tem 57%, e o tucano, 43%. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.