Instrutor de voo morre em acidente de avião em Maricá

Segundo a Polícia Militar, o avião, um monomotor Cessna 152, decolou da pista de instrução do Aeroclube de Maricá, que funciona no aeroporto da cidade, e caiu sobre o muro de uma residência, no Parque Eldorado, sem atingir ninguém.

O instrutor João Antonio Soares, de 36 anos, morreu na hora. Caio Freitas, de 19 anos, aluno de uma escola de aviação da cidade, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal. Seu estado é estável.

Uma equipe da Aeronáutica vai investigar o acidente.