Insurgentes islamitas apreendem partes de cidade síria Idlib

A televisão estatal síria disse que o exército estava envolvido em combates e conseguiu deter o avanço dos insurgentes nos lados do norte, leste e sul da cidade.

"O exército está lutando batalhas ferozes para restabelecer a situação de volta ao que era", disse.

Idlib, uma cidade de 100 mil habitantes, fica perto da principal estrada estratégica que liga Damasco a Aleppo e também está próxima da província costeira de Latakia, um reduto do presidente sírio, Bashar al-Assad.

"Eles entraram na cidade a partir de vários lados, mas o grande impulso foi a partir dos lados norte e oeste", disse Rami Abdelrahman, do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, um grupo com sede na Grã-Bretanha, que monitora o conflito.

Se os insurgentes apreenderem Idlib, capital de uma província do noroeste do mesmo nome, a província seria a segundo depois de Raqqa a ser totalmente controlada por rebeldes. Raqqa é um reduto do grupo Estado Islâmico e tem sido alvo de ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos.

(Por Mariam Karouny)