Insurgentes matam 11 soldados da força de paz na Somália Insurgentes islâmicos mataram neste domingo 11 soldados da missão de paz da União Africana, todos de Burundi, na capital da Somália, Mogadíscio, no ataque mais letal contra a força de 3.500 soldados. A União Africana disse que um complexo habitacional das tropas de Burundi foi atacado por bombas. Insurgentes islâmicos disseram que dois homens-bomba, um em um carro com explosivos, realizaram o ataque. "Estes ataques alcançaram hoje um nível jamais visto, matando 11 soldados de Burundi, enquanto outros 15 ficaram gravemente feridos", disse a União Africana em comunicado. Uma forte explosão atingiu o complexo na manhã deste domingo. Testemunhas disseram ter visto um carro acelerando pela portaria e, então, ouviram uma explosão e viram fumaça saindo do carro. A força da União Africana inclui também tropas do Uganda. O conflito na Somália já dura mais de 18 anos e insurgentes islâmicos lutam contra o governo há mais de dois anos. Mais de 16.000 civis morreram desde o início de 2007 e 1 milhão de pessoas foram deslocadas de suas casas. Enquanto alguns insurgentes se comprometeram a apoiar o novo governo, liderado pelo moderado presidente Sheikh Sharif Ahmed, o grupo linha-dura Al Shabaab, que se responsabilizou pelo ataque deste domingo, prometeu seguir na luta contra o governo. (Reportagem de Ibrahim Mohamed)