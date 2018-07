Integração Nacional libera 230 toneladas de alimentos ao Rio

O ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, liberou, no último sábado, 20, 230 toneladas de alimentos para serem distribuídos para a população atingida pelas enchentes e fortes chuvas no Rio de Janeiro. Veja também: Tudo sobre as vítimas das chuvas De acordo com o diretor de minimização de desastres da Secretaria Nacional de Defesa Civil, Marcos Moreira, também foram colocados à disposição do governo estadual materiais de abrigagem como lonas, colchões e cobertores. Geddel Vieira Lima informa que o Rio de Janeiro receberá o apoio que for necessário para socorrer e ajudar as vítimas das enchentes, provocadas pelas fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. De acordo com o balanço da Defesa Civil estadual, mais de 30 mil pessoas estão desalojadas e mais de 2 mil desabrigados. A população afetada pelas chuvas já passa de 59 mil pessoas e três pessoas morreram.