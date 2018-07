Integrante da bateria, cadeirante celebra 'acolhimento' da Tom Maior

Com enredo sobre a adrenalina, a Tom Maior busca em 2015 a superação depois que, no ano passado, o carro abre-alas quebrou antes de entrar na avenida.

Sem os percalços de 2014, a Tom Maior encerrou o desfile dentro do prazo, com 62 minutos, e muita comemoração. "Conseguimos atingir nossa proposta sem nenhum problema. Agora é esperar a avaliação dos jurados. Mas acho que o samba, a bateria e a evolução foram os pontos altos do desfile", disse a presidente da escola, Luciana Silva.