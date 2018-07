Integrante da quadrilha de Marcinho VP é preso no Rio Policiais da 38ª DP (Irajá) prenderam o criminoso Aldeci José da Silva Filho, o "Da Empada". De acordo com os agentes, ele faz parte da quadrilha de Marcio Santos Nepomuceno (o Marcinho VP), e é acusado de ter executado um policial civil em setembro de 2008, em uma operação no morro do Alemão, no Rio.