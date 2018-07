Integrante de escola cai de carro e tem ferimentos leves Um integrante da escola de samba Unidos de Vila Maria sofreu um acidente dentro de um carro alegórico da agremiação por volta das 22 horas. Segundo a assessoria da escola, o integrante, que não teve o nome divulgado, caiu de um altura de mais o menos 2 metros e teve ferimentos leves. Segundo a assessoria, ele é do grupo de apoio e estava ajudando no posicionamento dos destaques no segundo carro alegórico quando escorregou e caiu dentro do carro. Ele foi levado para o hospital do Mandaqui e, segundo assessoria, passa bem.