Integrante de milícia é preso no Rio A polícia do Rio de Janeiro prendeu na madrugada do último sábado Gladson dos Santos Gonçalves, de 30 anos, acusado de integrar a milícia conhecida como "Liga da Justiça", que atua no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. A informação é da assessoria da Polícia Civil do Rio.