Integrante de movimento grevista é preso na Bahia Um dos integrantes do movimento grevista da Polícia Militar, Alvin dos Santos Silva, foi preso na madrugada deste domingo, dia 5. Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom) do Estado, o policial se entregou e foi levado para o policiamento do Exército. A prisão faz parte dos 12 mandados de prisão expedidos para serem executados no Estado.