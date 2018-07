Integrantes da Gaviões invadem sambódromo Com 40 minutos de atraso e excedendo o tempo de passagem, a Gaviões da Fiel, 5.ª no carnaval paulistano, não contou com destaques como Ronaldo no Desfile das Campeãs, anteontem, no Anhembi. Passistas invadiram a pista entoando gritos de guerra da torcida do Corinthians. A direção da escola proibiu a presença de integrantes na apuração em 2011.