Integrantes da Igreja no País pedem papa atento à justiça social

Bispos, padres e católicos leigos atentos à sucessão de Bento XVI não falam de nomes, mas se aventuram a traçar o perfil ideal de um papa que responda às aspirações da Igreja no Brasil. Disposição ao diálogo, preocupação com justiça social e capacidade de enfrentar os desafios do mundo são algumas das questões que, para intelectuais e teólogos, deveriam preocupar os cardeais no próximo conclave.

"Que o sucessor de Bento XVI seja um homem de conversa e de diálogo, um pastor disposto a enfrentar e acolher os grandes problemas do mundo, a começar pelas desigualdades sociais", disse o arcebispo de São Luís (MA), d. José Belisário da Silva, vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Entre as questões prioritárias que, segundo d. Belisário, requerem atenção especial do papa estão a reflexão sobre o papel da mulher no mundo e na Igreja, a defesa da ética na vida pública e a defesa das minorias. "Como os princípios não são negociáveis, o papa não vai ser a favor do aborto, mas é possível um entendimento em casos específicos."

Maria Clara Bingemer, do Departamento de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-RJ), inclui a definição do papel da mulher na Igreja entre questões fundamentais para a agenda do futuro papa, além do celibato dos padres, a ordenação de homens casados e o ecumenismo religioso. "O futuro papa deve ser um homem que tenha condições de atender a esse momento histórico", disse. Quando ela se refere à valorização da mulher na comunidade cristã, não está defendo a ordenação sacerdotal de mulheres, "aspiração para um futuro longínquo", mas uma presença feminina mais ativa na pastoral e na liturgia. A mulher poderia, por exemplo, assumir comunidades onde faltam padres.

O teólogo João Batista Libânio, professor da Faculdade Jesuíta de Teologia, em Belo Horizonte, sugere a eleição de um papa que se preocupe com a justiça social e com uma Igreja capaz de enfrentar os problemas modernidade e recuperar os valores da humanidade, "sem recorrer a um moralismo barato". O sucessor de Bento XVI, acrescentou, deveria ser aberto ao diálogo com outras religiões e também "com aqueles que são ateus, mas são mestres interessados em discutir ideias e valores".

"Não dou palpite sobre o conclave, porque em 1958 eu torci por outro candidato e fiquei decepcionado com a eleição de Angelo Roncalli, o papa João XXIII, que mudou a história da Igreja", disse d. Angélico Sândalo Bernardino, de 80 anos, bispo emérito de Blumenau (SC).

Para o advogado Renato Rua, professor da PUC-SP e católico comprometido com a pastoral operária, o futuro papa deveria ter um perfil de pastor, na linha de João XXIII e de João Paulo II. "Será que esses quase oito anos de pontificado de Bento XVI, uma passagem tão curta, foram suficientes para tentar a reevangelização da Europa?", questiona. Rua e outros intelectuais do Grupo Cultural Católico, do qual fazem parte os ex-ministros Rubens Ricupero (Fazenda) e Walter Barelli ( Trabalho), estão refletindo sobre espiritualidade e fé, com base nas encíclicas de Bento XVI e sobre o texto do papa para o Ano da Fé, que a Igreja está vivendo de outubro de 2012 a outubro deste ano.

O teólogo e historiador padre José Oscar Beozzo espera que o novo papa respeite a Igreja local (diocese), as conferências episcopais, como a CNBB, as escolhas pastorais e a teologia que orienta essas pastorais. "Que o futuro papa assuma o Concílio Vaticano 2.º em relação ao protagonismo da Igreja local", sugere.