Integrantes de 'máfia' são condenados em Guarulhos-SP A Justiça de Guarulhos condenou 20 pessoas denunciadas pelo Ministério Público (MP) por integrarem a "Máfia dos Caça-Níqueis" no município. A maior parte delas havia sido presa em setembro do ano passado, durante uma operação realizada pelos promotores que combatem o crime organizado, após investigações feitas com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Corregedoria-Geral da Polícia Civil. Dos 20 condenados, 11 são policiais.