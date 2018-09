Integrantes de milícia são absolvidos no Rio Os seis acusados de integrarem a milícia Liga da Justiça, que atua na zona oeste do Rio de Janeiro, foram absolvidos pelo 4º Tribunal do Júri da Capital na noite de ontem. A absolvição foi pedida pelo Ministério Público (MP), autor da denúncia, por os dois sobreviventes do atentado, principais testemunhas de acusação no processo, terem negado a participação do grupo no crime.