Integrantes de milícias são suspeitos de matar delegado Homens ligados às milícias (grupos paramilitares que cobram por segurança em favelas do Rio) são os principais suspeitos da execução do delegado-titular da 20ª Delegacia de Polícia do Grajaú (Zona Norte), Alcides Iantorno de Jesus, de 66 anos. Ele foi morto com um tiro na nuca hoje, quando tomava café da manhã na lanchonete de um supermercado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. De acordo com testemunhas, dois homens seguiram o delegado em um carro e um deles, com boné e óculos escuros, saltou, abordou o policial e o executou com um tiro na nuca. O assassino saiu do local atirando para o alto antes de entrar no carro, que saiu em alta velocidade. O delegado comandou diversas delegacias distritais e especializadas. Ele investigou a atuação das milícias na Favela Kelson''s, na Penha (Zona Norte) e o seqüestro e assassinato do líder comunitário Jorge Silva Siqueira Neto no ano passado. O chefe da Polícia Civil, Gilberto Ribeiro, descartou a hipótese de roubo e disse que a possibilidade de o crime ter sido cometido por milicianos é a linha de investigação mais forte até o momento. Iantorno participou de outros casos importantes como o cerco e a prisão ao traficante Elias Maluco em 2002. Ele assumiu a Delegacia do Grajaú após comandar a 22ª Delegacia da Penha, quando investigou a atuação das milícias na região e os confrontos entre policiais e traficantes no Complexo do Alemão (Zona Norte). "Ele era um homem pacífico e sequer andava armado. Não acredito na hipótese de roubo", disse a delegada Valéria da Costa, que já foi adjunta de Iantorno e atualmente está lotada na 61ª Delegacia de Xerém, na Baixada Fluminense. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios. Os investigadores chegaram a anunciar que identificariam os assassinos pelas imagens das câmeras do circuito interno do supermercado, mas isto não foi possível devido à baixa qualidade das imagens.