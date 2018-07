Integrantes do Abba dizem que considerariam retorno do grupo

Dois integrantes do grupo sueco Abba disseram em uma entrevista que considerariam um reencontro do grupo.

Em entrevista ao jornal britânico The Times, os dois homens do conjunto - Benny Andersson e Björn Ulvaeus - não descartaram um novo show do Abba.

Perguntado se o Abba poderia fazer um show único, talvez ao lado de uma orquestra, transmitido para todo o mundo, Andersson disse: "Sim, por que não?"

"Eu não sei se as garotas ainda cantam. Eu sei que a Frida [a ex-integrante Anni-Frid Lyngstad] estava no estúdio."

Em seguida, ele disse: "Não é uma má ideia, na verdade".

'The Way Old Folks Do'

Ulvaeus fez uma brincadeira com uma das músicas do Abba para falar sobre o assunto.

"Nós poderíamos cantar 'The Way Old Folks Do' ('Do jeito que as pessoas velhas fazem')", disse.

O Abba foi um dos conjuntos mais populares dos anos 70, e emplacou vários sucessos mundiais, como Dancing Queen, Fernando e Mamma Mia.

Desde o fim do grupo, em 1982, os integrantes do Abba sempre foram veementes em rejeitar qualquer possibilidade de reencontro.

Segundo o The Times, eles chegaram a dispensar uma proposta de US$ 1 bilhão para voltar a fazer uma turnê.

Dois anos depois do fim do grupo, Ulvaeus havia dito: "Nós nunca mais apareceremos juntos no palco. Simplesmente não há motivação para voltar. Dinheiro não é um fator e nós gostaríamos de ser lembrados como éramos - jovens, exuberantes, cheios de energia e ambição."

Andersson também havia dito que não via "nenhum motivo para voltar".

Recentemente o Abba tem voltado a fazer sucesso, em parte devido ao filme Mamma Mia, de 2008, um musical com canções do grupo. A vendagem de discos do Abba voltou a crescer.

Ulvaeus e Anderson estão promovendo agora um novo musical composto por ambos, Kristina, que estreia no Royal Albert Hall, de Londres, no dia 14 de abril.

O conjunto também é tema de uma exposição em Londres, com roupas antigas usadas pelos músicos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.