Intel ajusta relatório financeiro para refletir 'Internet das Coisas'

A partir do balanço do primeiro trimestre, que deve ser publicado em 15 de abril, a Intel informou que vai fornecer aos investidores dados de receita do recém criado Grupo Internet das Coisas.

A área se foca na tendência recente de conexão entre os mais diversos aparelhos, desde balanças de banheiro a sistemas de ventilação de edifícios por meio da Internet. A outra área é a nova divisão Mobilidade e Comunicações.

A receita da Intel com processadores para celulares e tablets já era incluída no segmento Outras Arquiteturas Intel.

O Grupo Internet das Coisas, criado no ano passado, combina os negócios da Intel focados em chips para aparelhos comerciais e industriais com os números da subsidiária Wind River, que vende software para estes dispositivos.

(Por Noel Randewich)