Intel diz que subsídio para chips em tablets deu resultado

Após ter ficado para trás na área de dispositivos móveis por rivais nos últimos anos, Krzanich definiu como meta que os chips da Intel sejam usados em 40 milhões de tablets em 2014, ante marca de 10 milhões no ano anterior.

Para alcançar esse objetivo, a Intel está pagando a fabricantes parte do custo inicial de engenharia para que desenvolvam tablets usando seus chips, com a esperança de que essas empresas continuem a usá-los em dispositivos futuros.

A grande maioria dos tablets são feitos com processadores baseados na tecnologia da rival britânica ARM Holdings.

"Fizemos um bom progresso em tablets", disse Krzanich a repórteres antes do fórum anual de desenvolvedores da Intel, em San Francisco.

A Intel não disse quanto estava gastando para persuadir fabricantes de tablets a usar seus chips. Mas refletindo a luta para entrar no mercado de smartphones e tablets, a receita da Intel com aparelhos móveis e comunicações no segundo trimestre caiu 83 por cento, para 51 milhões de dólares, e a unidade teve um prejuízo operacional de 1,12 bilhão de dólares.

Krzanich afirmou que espera evitar o uso de subsídios caros quando estabelecer uma nova meta para embarques de chips de smartphones em 2015.

