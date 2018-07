Intel lança campanha de marketing no setor de computação em nuvem

A Intel anunciou nesta quarta-feira que os prestadores de serviços de data center vão começar a oferecer aos clientes detalhes sobre os chips da Intel utilizados para alimentar os seus servidores -- ajudando os clientes a tomar melhores decisões de compra.

A Intel controla quase todo o mercado de servidores e está determinada a não ceder terreno para a Advanced Micro Devices e outras empresas que desenvolvem chips com eficiência energética para servidores, com base na tecnologia da ARM Holdings da Grã-Bretanha.

A campanha "Tecnologia de Nuvem Intel" expande um acordo do ano passado com a Amazon Web Services para fornecer as especificações sobre os vários tipos de chips Intel usados ??em serviços oferecidos pela AWS.

(Por Noel Randewich)